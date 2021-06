Niente acqua a Torre de' Passeri il 3 giugno per lavori di manutenzione al serbatoio

Niente acqua a Torre de' Passeri giovedì 3 giugno a causa dei lavori di manutenzione del serbatoio capoluogo.

A far sapere dell'interruzione dell'erogazione idrica è l'Aca.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 8 alle ore 17, salvo imprevisti.

L'acqua mancherà in tutto il territorio comunale tranne queste vie: zona cimitero, via Einaudi, zona alta strada provinciale per Pietranico alimentata dal serbatoio Selva Vallone, via D’Annunzio, via Castagna, via Impastato, via Fara Vecchia fino alle case comunali, via San Clemente, via Wojtyla, via degli Alpini, via Battisti, via Michetti.