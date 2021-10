A San Valentino in Abruzzo Citeriore l'acqua torna potabile. Oggi pomeriggio, infatti, la Asl di Pescara ha comunicato il provvedimento di conformità dell’acqua della riserva idrica della Morgia, permettendo di conseguenza la revoca del divieto di utilizzo a scopo alimentare.

Il gruppo di protezione civile di San Valentino ha evitato eventuali disagi non facendo mancare sin da subito l'acqua potabile per la cittadinanza, consegnando scorte di acqua porta a porta per le persone fragili sole e rifornendo i vari depositi situati in zone strategiche del paese. L'aiuto dei volontari è arrivato anche agli allevatori, ai forni, ai frantoi e alle attività commerciali per garantire il proseguimento della normale attività delle aziende.

Tra qualche giorno l'amministrazione convocherà un'assemblea pubblica o un consiglio comunale straordinario per illustrare a tutta la cittadinanza quanto accaduto e quali siano state le possibili cause della contaminazione.