Acqua torbida in alcune contrade di San Valentino in A.c. : scatta l'ordinanza del sindaco

Ordinanza del sindaco di San Valentino in Abruzzo Citeriore Antonio D'Angelo per vietare l'uso dell'acqua potabile per fini alimentari in alcune contrade del paese. A causa infatti della torbidità riscontrata in alcune utenze delle contrade Cappelle, Trovigliano, Frajnibbele e zona ospedale, è scattato il provvedimento già nella serata di ieri 16 marzo . Si tratta probabilmente di una rottura della linea di distribuzione, e quindi il Comune ha imposto in queste zone il divieto di utilizzo dell'acqua per fini alimentari fino a quando non sarà certificata una risoluzione del problema.

Le acque dunque non sono idonee per usi potabili, sia come bevanda che con incorporazione negli alimenti o della loro preparazione, consentendone l’uso esclusivamente per fini igienici. Nella giornata odierna il capogruppo d'opposizione Sandro Cacciatore aveva attaccato il sindaco e l'amministrazione comunale per il problema dell'acqua non potabile, ricordando quanto accaduto nel mese di ottobre del 2021 quando furono registrati decine di malori gastrointestinali proprio a causa della contaminazione dell'acqua pubblica.