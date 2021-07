Acqua Spoltore, sospensione straordinaria dell'erogazione idrica del serbatoio Castello

Sospensione dell'erogazione idrica a Spoltore a causa dei bassi livelli nel serbatoio Castello e degli elevati consumi di acqua.

L'Aca informa che è necessaria un'interruzione idrica straordinaria.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 22 alle ore 6 nei giorni 15, 17 e 19 luglio.

Queste le zone coinvolte: centro storico, via Massera e vie limitrofe, via Casaccio e vie limitrofe, via Ripoli e via limitrofe, via Di Marzio e vie limitrofe, via Giuseppe Alfonso Fonzi, via della Madonnina e vie limitrofe.