Niente acqua a Scafa per lavori di manutenzione

Interruzione dell'erogazione idrica a Scafa nella giornata di venerdì 16 dicembre.

A farlo sapere è l'Aca comunicando che mancherà l'acqua per lavori di manutenzione.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 8:30 alle 14, salvo imprevisti, nelle seguenti zone: via Turati, via A. Moro, via E. Pucci, contrada Pianapuccia, contrada Colle Mampioppo dal civico 1 al 4 e contrada Colle Mulino dal civico 1 al 13.