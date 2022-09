Acqua non potabile, chiusa la fontanina dell'Aurum

L'acqua non scorre più nella storica fontanina dell'Aurum in viale Luisa d'Annunzio a Pescara.

Diversi utilizzatori della fontana, principalmente sportivi che si fermavano per dissetarsi, si sono chiesti il motivo.

E il motivo è spiegato molto bene in un'ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci: l'acqua non è potabile in base alle ultime analisi.

Il provvedimento firmato dal primo cittadino prevede: «Il divieto all’utilizzo dell'acqua per usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti e come bevanda, per la fontana pubblica sita in via Luisa d’Annunzio, fino a quando non saranno riscontrati risultati analitici di campioni conformi per la potabilità dell'acqua»