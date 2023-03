Niente acqua per un giorno a Montesilvano, Città Sant'Angelo e Silvi: riparazione urgente dell'Aca

Niente acqua a Montesilvano, Città Sant'Angelo e Silvi per un giorno.

L'interruzione dell'erogazione idrica è prevista per mercoledì 22 marzo come fa sapere l'Aca.

L'acqua mancherà a causa di una riparazione urgente su adduttrice principale dell'acquedotto Vomano - Giardino.

I rubinetti resteranno a secco mercoledì 22 marzo a partire dalle ore 8 e il flusso idrico sarà ripristinato a partire dalle ore 18, avvisando che la perfetta normalizzazione su tutta la rete avverrà in tarda serata. Sarà assicurata comunque l'erogazione fino a capacità serbatoi.

Le zone interessate sono, per Montesilvano: tutto il territorio escluso Montesilvano Colle, parte di contrada Macchiano e zona Vestina Alta (Villa Carmine); per Città Sant'Angelo: tutto il territorio escluso centro urbano e zona Villa Cipressi; per Silvi: tutto il territorio eslcusa Silvi Alta.