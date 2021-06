Lavori urgenti su una condotta, niente acqua a Loreto Aprutino e Pianella

L'Aca informa che sono in programma lavori di riparazione urgente e collegamento nuova condotta in località Fiorano di Loreto Aprutino

Niente acqua a Loreto Aprutino e Pianella nella giornata di domani, mercoledì 16 giugno.

L'interruzione dell'erogazione idrica, come fa sapere l'Aca, si rende necessaria per consentire lavori di riparazione urgente e collegamento della nuova condotta in località Fiorano di Loreto Aprutino.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 8:30 alle 15. Queste le zone interessate: contrada Cartiera e zone limitrofe e Loreto Aprutino e contrada Garofalo, Colle Uomini Morti e e parte di San Desiderio a Pianella.