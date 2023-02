Niente acqua per lavori dell'Aca nella zona della Piomba di Silvi: i dettagli

SI terrà domani 14 febbraio l'intervento dell'Aca nella zona "Piomba" di Silvi per la sostituzione di una condotta. Gli operai, fa sapere l'azienda che gestisce il servizio idrico, procederanno alla sostituzione in via Tordino, dove scatterà l'interruzione della fornitura idrica e la contestuale chiusura al traffico (senso unico) imposta dal Comune. Per questo, non sarà disponibile la fornitura idrica dalle 7,30 alle 18,30 salvo imprevisti. Le strade interessate sono: via Tordino; via Po’; via Ticino; via Piave; via Tevere; via Saline; via Leonardo Da Vinci; via Gabriele D’Annunzio; via Roma e tutte le relative traverse (lato mare).