Riparazione urgente in via Caduti per Servizio, niente acqua a Fontanelle

Niente acqua dai rubinetti nel rione Fontanelle a Pescara nel pomeriggio odierno, venerdì 29 gennaio.

A farlo sapere è l'Aca che annuncia la sospensione dell'erogazione idrica per l'esecuzione di una riparazione urgente.

Tecnici e operai dovranno infatti intervenire su una condotta idrica in via Caduti per Servizio.

Per questo motivo si rende necessaria la sospensione temporanea dell'erogazione idrica dalle ore 14 alle ore 20, salvo imprevisti. Non si possono escludere cali di pressione nelle vie adiacenti.

Queste le strade interessate: