Lavori di manutenzione straordinaria, niente acqua a Cugnoli

L'Aca avvisa che sarà necessario interrompere l'erogazione idrica per consentire l'intervento di tecnici e operai

Cugnoli resterà senza acqua nella giornata di domani, venerdì 26 febbraio, per un intervento di manutenzione straordinaria.

A occuparsi dei lavori sarà l'Aca che fa sapere come per questo motivo è prevista l'interruzione dell'erogazione idrica.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 8 alle ore 16, salvo imprevisti, nelle seguenti zone: