Acqua, a Cugnoli interruzione dell'erogazione idrica il 16 giugno

Niente acqua a Cugnoli per una deviazione della condotta idrica per lavori in corso da parte del consorzio di bonifica centro.

L'Aca comunica l'interruzione dell'erogazione idrica dalle ore 8 alle ore 13, salvo imprevisti, per mercoledì 16 giugno.

Queste le zone nelle quali i rubinetti resteranno a secco: contrada San Pietro e contrada Piano Finocchio.