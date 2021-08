Carenza idrica, l'Aca aggiorna il calendario delle chiusure e delle riduzioni fino al 23 agosto

L'Aca aggiorna la programmazione delle chiusure e delle riduzioni dell'acqua a causa della carenza idrica che in questa estate 2021 sta creando disagi e problemi.

Le modifiche, per l'attuale settimana dal 16 al 23 agosto, riguardano in totale 32 comuni compreso il capoluogo di provincia Pescara.

Questi i comuni coinvolti: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Caramanico Terme, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Roccamorice, Rosciano, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri.

Di seguito la tabella aggiornata con tutti gli orari nei quali i rubinetti potrebbero restare a secco o con la riduzione dell'erogazione idrica: https://aca.pescara.it/documents/copia_Tabella-chiusure-idriche_2021-COMUNI-agg-16-23-agosto.pdf