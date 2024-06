Carenza d'acqua, la riduzione della portata e le chiusure in città fino al 5 luglio

Anche per i prossimi giorni o comunque almeno fino al 5 luglio, l'Aca ha informato il Comune di Pescara che scatteranno riduzioni della portata idrica e chiusure a causa della macanza d'aqua. Come riferisce l'ente comunale

"per i prossimi giorni, fino al 5 luglio, si annunciano disagi per l'emergenza idrica. A causa della carenza di acqua, l'Aca continua ad effettuare la chiusura notturna di alcuni serbatoi, sul territorio provinciale. In città è prevista una riduzione del 50%, a Colle Santo Spirito, via San Donato, via Fontanelle, via Caduti per Servizio e via Ventre d'Oca. Il "taglio", nella erogazione, va dalle ore 01:00 alle ore 5:00."

La tabella completa delle chiusure qui: https://tinyurl.com/3773crdc