Accordo tra l'università d’Annunzio e il Campus Bio-Medico di Roma sulle tecnologie biomediche innovative per l’analisi della fisiopatologia umana e lo sviluppo di soluzioni avanzate per il recupero e la sostituzione funzionale, e per l’assistenza alla vita indipendente, nonché per l’intelligenza artificiale per la salute e le scienze della vita, anche con riferimento al programma nazionale di dottorato di ricerca su tale specifica tematica; l’ingegneria tissutale e la medicina rigenerativa; la robotica biomedica; la ricerca traslazionale, pre-clinica e clinica per lo sviluppo di nuovi dispositivi medici.

I due Enti hanno siglato dunque un'importante collaborazione scientifica e didattica. Il rettore Sergio Caputi ha sottoscritto l'intesa nella Capitale con il rettore Raffaele Calabrò e il direttore generale Andrea Rossi.

“La d’Annunzio - spiega Caputi - sta promuovendo un piano di sviluppo nel campo delle tecnologie per la salute dell’uomo che ha visto la istituzione del nuovo percorso di laurea triennale in “Ingegneria Biomedica”. Tale piano prevede anche lo sviluppo di una maggiore relazione con la componente medica e biologica, sia a livello locale sia con altri centri italiani specializzati su medicina e bioingegneria. Dopo una serie di incontri e di confronti con il rettore dell’Ucbm, professor Calabrò, abbiamo riscontrato il comune interesse del nostro Ateneo e di Ucbm di sviluppare collaborazioni mirate su tematiche proprie della bioingegneria e su iniziative specifiche di alto profilo scientifico”.