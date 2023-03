Accordo tra il Comune di Spoltore e l'Anteas Pescara per aiutare le categorie più vulnerabili

Il Comune di Spoltore ha sottoscritto una convenzione con Anteas Pescara, associazione che nasce per offrire aiuto alle categorie particolarmente vulnerabili, pertanto soggetto del terzo settore che collabora alla elevazione di dignità sociale, benessere e qualità della vita. Il progetto, denominato “Mai più soli! Anteas ti parla, Anteas ti ascolta”, si svolgerà nei centri sociali. Sarà attivato un numero dedicato (328/1512755) da chiamare in caso di bisogno 24 ore su 24. Inoltre verranno aperti due punti di ascolto in cui saranno presenti i volontari di Anteas: giovedì allo Spazio Sociale, in via Di Marzio 4, dalle ore 10:30 alle ore 12:30; venerdì al centro "Lo Svago", in via Basilea 4, a Villa Raspa di Spoltore.

Nei casi di necessità impellenti e situazioni di bisogno legate a condizioni di solitudine, Anteas si renderà disponibile anche per il trasporto ad esempio in strutture mediche o allo stesso ente comunale. Il sindaco Chiara Trulli ringrazia l’associazione, dichiarando: “Siamo certi che questo progetto renderà le persone anziane meno sole e potrà anche fornire un aiuto concreto per affrontare le piccole difficoltà della vita quotidiana. Crediamo fermamente nell’importanza della rete tra amministrazione comunale e associazioni per elevare il livello di qualità dei servizi e l’attenzione ai bisogni reali della gente. I volontari di Anteas sono persone splendide e a loro va il nostro grazie e tutto il nostro sostegno anche per le attività associative”.

L’assessore al sociale Di Giandomenico aggiunge: “Pensiamo che ogni opportunità debba essere colta e ancor più in questo momento di particolare difficoltà post pandemico in cui sono ancora troppo diffusi senso di solitudine e isolamento. È nostro intendimento garantire quello di cui oggi il cittadino ha maggiormente bisogno: l'ascolto”.