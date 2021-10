Accesso negato al Cup di Montesilvano a un utente senza green pass, la Asl chiarisce e arrivano le scuse

La Asl di Pescara fornisce la sua versione dei fatti in riferimento a quanto successo l'altro ieri, lunedì 18 ottobre, nel Cup di Montesilvano dove è stato negato l'accesso a un utente sprovvisto di green pass.

Questo quanto precisa l'azienda sanitaria locale: «Con delibera numero 1642 del 14 ottobre 2021 la direzione generale della Asl ha definito il "Protocollo per la regolamentazione del controllo e verifica del green pass per lavoratori, visitatori e accompagnatori degli utenti", conforme a quanto previsto dalle norme e, tra le altre, il Dpcm del 12 ottobre 2021 che ha adottato le “Linee Guide in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per le applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid -19 da parte del personale". Nella delibera la Asl ha individuato scopo, campo di applicazione, modalità di esecuzione dei controlli e verifiche, soggetti preposti, sanzioni da comminare nei casi di violazione degli obblighi prescritti dalla legge. I soggetti preposti al controllo del green pass appartengono a un raggruppamento temporaneo d’impresa (Rti) esterno alla Asl, cui è stata fornita la citata delibera. Tutti i dipendenti della Asl, con mail every one, hanno ricevuto il “protocollo“ per idonea informazione! Tempestivamente, dopo la segnalazione di quanto accaduto a Montesilvano, il responsabile della ditta ha provveduto a richiamare l’operatore a una corretta applicazione delle disposizioni, a modificare i cartelli informativi e a scusarsi per l’accaduto».