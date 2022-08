Dopo due anni ancora negato l'accesso al mare in piazza Le Laudi

Sono ormai passati due anni ma quel vaso fioriera tanto contestato è ancora lì in piazza Le Laudi a impedire l'accesso diretto alla spiaggia tra gli stabilimenti Lido delle Sirene e La Playa.

Posizionato inizialmente per ragioni legate al Covid-19 (come spiegava un cartello che era stato affisso) poi è stato lasciato lì a tempo indeterminato.

Della questione, dopo le segnalazioni e le proteste di diversi cittadini, si è occupata anche la commissione consiliare Sicurezza di cui è presidente Armando Foschi. Era stato anche presentato un ordine del giorno in consiglio comunale.

Lo stesso Foschi torna polemicamente sulla questione con un post condiviso su Facebook: «Il vaso che "nessuno ha messo", il vaso che impedisce il libero accesso al mare, il vaso che "nessuno riesce a togliere" è diventato, da qualche giorno, un porta diffusore sonoro. Lo scaricabarile continua alla grande. I cittadini si chiedono perché è tanto difficile ripristinare la legalità?».

Sul tema il sindaco Carlo Masci fa sapere che il dirigente comunale Gaetano Silveri è informato della questione: «Ha approfondito la vicenda, è una questione di demanio e di confini tra i due stabilimenti. Uno sostiene che quella striscia di sabbia è in concessione, l'altro che è demaniale non in concessione».

La sostanza, al di là di tutto, è che da un paio di anni a questa parte il passaggio che prima consentiva in tutti i mesi dell'anno il libero accesso al mare da parte dei cittadini non è più consentito. Resta da capire che cosa sia cambiato da due anni a questa parte rispetto ai decenni precedenti.