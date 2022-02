Finalmente accessibile ai disabili il distretto sanitario di via Rieti di Pescara

Un ascensore a misura di disabile che permette a persone a portatori di handicap, ma anche mamme con i passeggini e anziani, di arrivare fino al sesto piano dove, temporaneamente, sono stati ubicati gli uffici delle patenti speciali. Cambia il volto dell'accessibilità del distretto sanitario di via Rieti con il nuovo ascensore, che eviterà di dover fare la rampa di scale all'ingresso che tanti problemi creava a chi ha problemi di mobilità, già in funzione. Un intervento che segue ilavori di ristrutturazione del quarto e quinto piano conclusisi a maggio 2021 e dove si trovano ora gli ambulatori dell'Unità Operativa Complessa Endocrinologia e Malattie Metaboliche diretta dal professor Agostino Consoli. A breve, sempre nel presidio, saranno trasferiti anche, rispettivamente al secondo e terzo piano, il Sigad (Servizio inclusione sociale di giovani adulti con disabilità neuropsichiatrica) e la Medicina dello Sport che lasceranno via Pesaro. Cosa, quest'ultima, che dovrebbe avvenire dopo la fine di febbraio quando certamente, ha assicurato il direttore generale della Asl Vincenzo Ciamponi, l'atteso distretto sanitario di Pescara Sud in via Rio Sparto, entrerà in funzione.

A presentare tutte le novità, e in particolare i risultati raggiunti per l'abbattimento delle barriere architettoniche in via Rieti, sono stati, oltre a Ciamponi, Rita Mazzocca, direttrice dell'Area distrettuale Pescara e dell'Area distrettuale metropolitana della Asl, Ildo Polidoro, direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl, Giuseppe Di Bartolomeo, dirigente medico responsabile Cers Pescara Sud, Luigi Lauriola, responsabile Uosd progettazioni e nuove realizzazioni, Nicoletta Di Nisio, assessore alle politiche per la disabilità del Comune di Pescara e Claudio Ferrante, presidente dell'associazione Carrozzine determinate.

“Stiamo dando l'importanza dovuta al territorio. Quello di oggi è solo un primo traguardo dopo tanti anni: abbiamo finalmente superato questo gap. E' un piccolo successo, ma è solo l'inizio di quello che sul territorio vorremmo fare”, ha commentato Ciamponi. Particolarmente soddisfatto Ferrante che sottolinea come, “in breve tempo siamo riusciti ad ottenere importantissimi traguardi”. Oltre al nuovo ascensore in via Rieti, infatti, “grazie al lavoro diretto con la Asl, siamo riusciti a creare moltissimi parcheggi per gli invalidi invalidi, sono state abbattute moltissime barriere architettoniche, è stata resa accessibile la Guardia Medica e siamo siamo riusciti a far spostare l'ufficio Patenti Speciali che si trovava in struttura piena di barriere tanto che le visite si facevano in strada. Questo per noi è un punto di partenza. Vogliamo proporre e siamo certi che la proposta verrà accolta, di istituire un gruppo di lavoro che possa lavorare sin da oggi e per il futuro per l'accessibilità e la fruibilità ai servizi sanitari per le persone con disabilità”.