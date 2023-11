Accese le luminarie in città. E dopo il successo della prima edizione torna la Notte di Cavour

Come da programma, oggi (24 novembre) sono state accese le luminarie in città. L'8 dicembre toccherà all'albero di Natale e, in quello stesso weekend, tornerà la Notte di Cavour che stavolta si snoderà lungo due giornate, tra l'Immacolata Concezione e il 9 dicembre, dalle ore 13.30 alle ore 23.30: ci saranno esibizioni di artisti di strada con babbi natale, elfi, pupazzi a tema natalizio per i bambini, mentre durante la serata si propone l’esibizione di musicisti locali in tre tratti di via Cavour. Il cartellone musicale dell’8 dicembre prevede, a partire dal tardo pomeriggio, l’esibizione del chitarrista Osvaldo Bianchi che realizzerà un tributo a Rino Gaetano, lo spettacolo del cantante Giovanni Oddo che si esibirà in un repertorio di canzoni italiane dagli anni '90 in poi, e l’esibizione del gruppo musicale “Itaglia90”; il 9 dicembre si esibirà l’artista brasiliano Beto della “Beto Berman Trio” insieme a due deejay locali.

Come si legge nella relazione del Comune, "l’iniziativa proposta dal comitato, dopo il successo della prima edizione, ha come obiettivo primario quello di rilanciare e potenziare le attività commerciali e di ristorazione della zona, promuovendo un'occasione di aggregazione in cui l’elemento commerciale si fonderà con quello di intrattenimento per i cittadini; infatti la realizzazione degli spettacoli e intrattenimenti previsti nel corso della giornata sarà accompagnata dall’apertura prolungata delle attività commerciali".

E, nella relativa delibera, l'amministrazione comunale precisa che vuole "contribuire concretamente al rilancio delle attività commerciali cittadine penalizzate dall'attuale crisi economica, intende realizzare iniziative di animazione e di promozione commerciale da offrire ai cittadini e ai numerosi turisti presenti in città"; pertanto l’Ente sostiene le proposte "che mirano a coinvolgere i commercianti del centro cittadino al fine di supportare la ripartenza delle attività economiche, creando opportunità di promozione turistica e di sviluppo economico integrando la funzione commerciale a quella dell’intrattenimento, della cultura e dell’accoglienza in generale".