Accese in città le luminarie di Natale [FOTO]

Sono state accese oggi pomeriggio a Pescara le luminarie di Natale. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Carlo Masci, il vice sindaco Gianni Santilli, gli assessori Cremonese e Paoni Saccone, l'amministratore unico di Pescara Energia, Giuliano Diodati, e i consiglieri comunali Zamparelli, Lettere e Orta.

"Abbiamo acceso le luci alle ore 19 in occasione del Black Friday, come promesso - spiega a IlPescara l'assessore al commercio Alfredo Cremonese - Sono stracontento perché abbiamo illuminato l'intera città. Tra oggi e domenica tutte le luci, che sono tradizionali, saranno funzionanti. Martedì 30 novembre, invece, accenderemo la filodiffusione. È stato un grandissimo lavoro di squadra del Comune, dal sindaco Masci al vice sindaco Santilli, senza contare il presidente del consiglio comunale Antonelli e il presidente della commissione attività produttive Rapposelli, tutti i consiglieri comunali e, infine, Pescara Energia con Giuliano Diodati che ha mostrato grande disponibilità. Già dal 2019, quando mi sono insediato, faccio accendere le luci puntualmente a novembre, e non a dicembre inoltrato come avveniva prima, perché questa scelta rende la città esteticamente più accogliente e va anche incontro alle esigenze dei commercianti, dal momento che genera maggiore attrattività. Gli stessi esercenti ci avevano chiesto di accendere le luci il prima possibile, e così abbiamo fatto. È dunque un risultato che porto a casa con grandissima soddisfazione".