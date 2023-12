Acceso a Pianella l'Albero di Natale più grande d'Abruzzo [FOTO]

Pianella ha vissuto un'atmosfera di festa e magia nel pomeriggio dell'8 dicembre con l'accensione dell'imponente Albero di Natale, il più grande d'Abruzzo. La manifestazione ha registrato una straordinaria partecipazione da parte di tutta la comunità, sottolineando il profondo legame che unisce gli abitanti in questo periodo di festività.

Le strade del Viale Regina Margherita, piazza dei Vestini e le vie intorno a Via Borgo Carmine si sono riempite di persone che hanno assistito all'accensione del maestoso Cedro, simbolo di resilienza, che nonostante i rami spezzati dalla forti raffiche di vento passate, è addobbato con migliaia di micro flashlight realizzate dalla ditta Luminar Edy. L'albero, con le sue luci scintillanti, ha trasformato il paese in un autentico scrigno di magia natalizia, incantando grandi e piccini.

L'assessore agli eventi Giansante ha ringraziato calorosamente la comunità per la partecipazione e ha sottolineato l'importanza di preservare le tradizioni che rendono il periodo natalizio così speciale: "Oggi celebriamo il rispetto delle nostre radici e la condivisione di momenti di gioia e magia con i nostri concittadini. L'accensione dell'albero è un segno tangibile della forza della nostra comunità, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa manifestazione", ha affermato.

Il centro si è animato per le famiglie ed i più piccoli con la consegna delle tradizionali lettere nataliziea Babbo Natale ed i suoi aiutanti. Minnie e Topolino, indossando abiti festosi, hanno condiviso sorrisi e scattato fotografie sia con i grandi che con i più piccoli. Gli elfi giocherelloni e l'elfo magico hanno aggiunto un tocco di divertimento magico all'atmosfera festiva. La pista di pattinaggio su ghiaccio ha accolto giovani e adulti desiderosi di condividere momenti di divertimento e allegria. Lo spettacolo natalizio "L’Albero di Natale Perfetto" portato in scena dall’associazione teatrale Arotron prima, ed il concerto gospel natalizio eseguito dall'Accademia Musicale Città di Pianella dopo, hanno completato l'esperienza, regalando una colonna sonora indimenticabile per la serata speciale. Grande partecipazione anche per l’apertura della mostra di ceramiche natalizie Villeroy e Boch presso il Palazzo della Cultura.

I bambini hanno assistito al suggestivo momento in cui il cielo notturno è stato colorato da centinaia di palloncini liberati nell'aria, portando con sé i desideri e la speranza di un Natale sereno e felice per tutti. L'atmosfera si è poi caricata di emozione con il countdown che ha preceduto l'accensione dell'imponente albero di Natale, simbolo di unità e solidarietà per Pianella. Prima di immergersi nella magia del Natale, la comunità ha reso omaggio a Gabriele, un giovane scomparso prematuramente. Il sindaco Manella, con voce commossa, ha tenuto un breve ma significativo discorso, sottolineando come Gabriele avrebbe certamente partecipato con entusiasmo e allegria a questa festa natalizia, rendendola ancor più speciale.

La città ha voluto onorare la sua memoria con un toccante corteo tra le vie del centro, addobbate a festa, accompagnato dalla banda che suonava in suo onore. La scelta di far passare Gabriele tra le luminarie festose è stata un omaggio sentito, un gesto d'affetto verso la sua memoria. In questo modo, la comunità ha voluto trasmettere un messaggio di speranza, incoraggiando tutti a continuare il cammino della vita con il cuore aperto e la determinazione di creare ricordi positivi, anche in momenti difficili.