Cerimonia in grande stile per l'accensione dell'albero di Natale [FOTO]

In occasione della cerimonia di accensione dell’Albero di Natale della città di Pescara, oggi pomeriggio in piazza della Rinascita, è andato in scena lo spettacolo aereo di danza acrobatica “Molecole”, di grande effetto visivo perché interpreta il sogno di volare via con un grappolo di palloncini, che unirà grandi e piccini in un viaggio di fantasia che diviene realtà e stupirà per la semplicità e la capacità di rievocare un mondo immaginario. La danza classica eseguita in volo, unita al movimento acrobatico, hanno immerso l’artista acrobata in una dimensione eterea, magica e fluttuante, che rievoca nello spettatore un elegante movimento sott’acqua.

L'assessore ai grandi eventi, Alfredo Cremonese, parla di "un evento meraviglioso, che ha registrato la presenza di almeno diecimila persone. Pescara parte con il botto. Gli eventi sono assolutamente necessari per lo sviluppo economico, turistico e commerciale della nostra città. Voglio augurare buon Natale a tutti i pescaresi e a tutti coloro che oggi erano a Pescara. Ringrazio il sindaco Carlo Masci per avermi dato la possibilità di esprimermi in questo modo, nonché i consiglieri comunali Zaira Zamparelli e Salvatore Di Pino che hanno collaborato con me. Non ho mai visto così tanta gente alla presentazione dell'8 dicembre nella nostra città. Sono davvero molto contento. Pescara questa sera era magica, elegante, unica".

Entusiasta anche il sindaco Carlo Masci: "Lo spettacolo di “Molecole nell’aria” è stato un momento di magia, emozione, musica e danza che ci ha fatto stare con il naso all’insù, facendoci tornare tutti bambini. Una città stracolma di persone che merita esibizioni di questo livello. I pescaresi potranno vivere un fantastico Natale, con più di 50 manifestazioni e spettacoli di ogni genere e in tutti i quartieri, e un fine anno sensazionale con Umberto Smaila e i Pooh. Buone feste a tutti, ai pescaresi e a quelli che decideranno di trascorrere le festività natalizie nella nostra città, pronta ad accogliere tutti con un’ampia offerta di eventi musicali, culturali, sportivi e di solidarietà".