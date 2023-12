Acceso l'albero di Natale di Cepagatti: luci anche nelle periferie e tanti eventi nel Villaggio di Babbo Natale

Con l'accensione dell'albero di Natale Cepagatti ha ufficialmente dato il via alle festività. Ad accompagnare l'accensione in piazza Schuman la musica della Banda di Babbo Natale, ovvero la Banda Giuseppe Verdi con tanto di brindisi e scambio degli auguri.

Illuminato davanti alla Torre Alex anche il palazzo del Comune con le luminarie che si snodano lungo il corso, decorano le chiese, ma anche le frazioni per portare l'aria di festa in tutto il territorio.

Non mancano le installazioni tra Babbo Natale ed elfi grazie all'artista Monica Spinozzi cui tutti i bambini, spiega il vicesindaco Annalisa Palozzo che ha la delega agli eventi e che delle decorazioni si è occupata, potranno ora consegnare la loro letterina: “la casetta di Babbo Natale vi aspetta in piazza – afferma rivolgendosi ai più piccoli -. Abbiamo voluto portare il clima Natalizio in tutte le frazioni con luminarie e tante iniziative”, ribadisce.

Se l'Immacolata è stato l'inizio ora spazio agli eventi che si snoderanno per tutto il periodo delle festività. Sabato 16 dicembre dalle 10 alle 22 e sabato 17 dalle 16 alle 22 l'appuntamento è nel Villaggio di Natale in via Roma e nel centro storico, tra la Torre Alex e il castello Marcantonio.

“Invitiamo tutti a partecipare a questa iniziativa completamente gratuita - prosegue Palozzo -. Troverete mercatini, presepi, animazione, zampognari, Babbo Natale e i suoi aiutanti, potrete fare un giro sui pony e cavalli addobbati a festa”. Da non perdere, sottolinea ancora il vicesindaco,“il concerto dei giovani talenti dell'istituto comprensivo che si terrà sabato 16 alle 16.30 e che sarà seguito alle 18 dalla Christmas Parade, la sfilata cui partecipare con la Banda di Babbo Natale.

Domenica 17 dalle 17 alle 19 spazio alla street band Mo' Better Band che vanta diverse partecipazioni a programmi televisivi nazionali con la serata che proseguirà con il dj set di Space events.

Il 23 dicembre tempo di consegna per le letterine: Babbo Natale sarà infatti dalle 10 alle 13 nel parco di Villanova e non mancheranno giochi e sorprese. Nel pomeriggio l'appuntamento dalle 15 alle 18 con lui è nell'oratorio (Vallemare) per i ritardatari che potranno anche assistere allo spettacolo “La magia del Natale”.

A capodanno nella sala consiliare invece il concerto di capodanno con, dalle 20.30 del primo gennaio, la pianista Maria Gabriella Castiglione. Il 3 gennaio tempo di attesa per la Befana con l'animazione e le letture di “Nati per leggere” organizzate nella mediateca Mira Cancelli a partire dalle 15.30. Si finisce il 6 gennaio con l'arrivo della Befana che sarà presente alle 10 nella zona dei portici per giocare con i più piccoli.