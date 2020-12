Natale 2020, il 3 dicembre l'accensione di albero e luminarie

Tutto pronto a Pescara per la classica accensione dell'albero di Natale per le festività 2020 e le luminarie che sono state installate in diverse strade della città dall'amministrazione comunale.

L'appuntamento è previsto per dopodomani, giovedì 3 dicembre, alle ore 17 in piazza Salotto (piazza della Rinascita).

Oltre all'albero verrà acceso anche quello installato in corso Umberto I e le luminarie fin qui installate.

Verrà anche attivato il servizio della filodiffusione. Oltre alle vie del centro e alcune dei Colli, sono state già installate nelle seguenti strade:

via Marco Polo;

via dei Bastioni;

via delle Caserme;

viale Marconi;

corso Manthonè;

via D'Avalos.

Nei prossimi giorni saranno installate anche in: