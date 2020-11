L'Aca risponde alle polemiche sui guasti e perdite idriche: "Migliaia di interventi silenziosi, i nodi sono venuti al pettine"

Aca ha eseguito e continua ad eseguire migliaia di interventi "silenziosi" che non vengono diffusi sui media ma che sono fondamentali per mantenere i livelli di efficienza e continuità del servizio. L'azienda acquedottistica ha voluto replicare alle critiche arrivate nelle ultime settimane dall'opinione pubblica e da alcuni esponenti politici locali, riguardante le perdite idriche ed i guasti che si registrano costantemente, oltre alla questione delle carenze idriche e relative sospensioni del servizio.

Aca gestisce 65 Comuni e 4239 km di tubazioni idriche. Rimettiamo le foto dell'intervento di via Trieste, risolto ieri. Fino a oggi le reti hanno avuto molto poca attenzione: faceva più notizia inaugurare un depuratore o un nuovo tratto fognario invece di guardare le condizioni delle reti sottoterra. Oggi le reti sono a fine vita utile ed è ovvio che la corrosione delle tubazioni avanzi nel tempo e non diminuisca. Se si continua a fare le manutenzioni solo a rottura e a operare a macchia di leopardo, il costo delle manutenzioni aumenterà sempre di più. Ora i nodi sono venuti al pettine, ma la situazione che viviamo è il frutto esattamente di tutti, ma proprio tutti gli anni precedenti, a cominciare dalla realizzazione delle reti fatta dai Comuni. Il deterioramento delle infrastrutture idriche a rete in Italia è peraltro generalizzato: c'è un livello medio di perdite idriche del 40%.

L'Aca sottolinea come gestire l'azienda in questo momento sia particolarmente difficile, dovendo rispettare il programma di risanamento economico operando sempre con meno personale e in un periodo di siccità, con tutti i lavori di manutenzione e realizzazione di depuratori