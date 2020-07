L'Aca scrive ai sindaci: "I cittadini devono limitare l'uso di acqua potabile"

I cittadini devono limitare l'uso dell'acqua potabile a causa dell'abbassamento dei livelli idrici nei serbatoi.

Questa la sintesi della lettera inviata dall'Aca ai sindaci che devono sensibilizzare i cittadini a limitare il consumo di acqua.

Il direttore tecnico dell'Aca, Lorenzo Livello, ha inviato la missiva ai sindaci dei comuni dell'ente d'ambito pescarese per far invitare la cittadinanza a limitare l'uso di acqua potabile esclusivamente agli stretti bisogni igienico-sanitari e domestici.

“Vista la stagione estiva in corso", spiega Livello, "e a causa delle alte temperature di questi giorni che determinano consumi anomali e conseguenti abbassamenti dei livelli idrici dei serbatoi presenti sul territorio con carenza in distribuzione, in special modo nelle ore di punta e nei fine settimana, abbiamo invitato le amministrazioni a sensibilizzare la cittadinanza sul tema del risparmio idrico”.

L'Aca chiede alle amministrazioni comunali di vietare il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il lavaggio domestico di veicoli a motore, l'innaffiamento dei giardini, orti e prati, il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e il funzionamento di fontanelle a getto continuo.