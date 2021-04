L'Aca avvia una serie di lavori per scovare le perdite occulte d'acqua in città: ecco le strade interessate

Dal 26 al 30 aprile a Pescara saranno avviati dall'Aca una serie di lavori per individuare tramite operazioni di sondaggio, eventuali perdite occulte nella rete. L'azienda idrica, infatti, sta lavorando incessantemente per restituire alla cittadinanza una rete idrica efficiente che diventa ancora più importante durante l'emergenza sanitaria e con l'arrivo dell'estate dove i consumi d'acqua aumentano sensibilmente.

Le rotture e perdite occulte sono quelle che non vengoono segnalate in automatico ed individuabili sono con indagini elettroacustiche con strumenti all’avanguardia (aste di preascolto, geofoni, noise loggers e correlatori).

Le strade interessate in questa prima fase sono quelle comprese all’interno del perimetro tracciato da corso Umberto I°, lungomare Matteotti, via Paolucci (fino all’altezza del campo Rampigna), via De Gasperi, via Teramo, via Pisa e corso Vittorio Emanuele II: le strade interessate saranno interessate da divieti di transito e sosta che saranno indicati con anticipo attraverso appositi cartelli.