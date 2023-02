L'annuncio dell'Aca: "Quasi ultimato il nuovo depuratore di Villareia di Cepagatti" [VIDEO]

Il nuovo depuratore di Villareia di Cepagatti è pronto per entrare in funzione. Lo ha fatto sapere l'Aca, l'azienda che si occupa del servizio idrico nel Pescarese, che ha condotto l'ultimo sopralluogo prima dell'avvio della struttura per renderla operativa.

Il depuratore si trova in zona Min Calcestruzzi, servirà 3.000 persone eliminando i pozzi Imhoff presenti lungo il fiume Nora, incrementando non solo il servizio depurativo nel territorio di Cepagatti ma migliorando anche lo stato di salute del fiume Nora.

"L’impianto di ultima generazione è molto bello ed efficiente e garantirà una maggiore qualità di depurazione per il nostro fiume e il nostro mare."