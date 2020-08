Operazione verità dell'Aca su carenze idriche, chiusure e nuove tariffe: "Famiglie numerose saranno agevolate"

Per le famiglie numerose ci saranno tariffe vantaggiose, mentre per la questione delle chiusure idriche la stima delle prime carenze era addirittura fissata per il mese di giugno. L'Aca, con il presidente Brandelli, ed i componenti del cda Donato Di Matteo e Pierpaolo Canzano replica in merito alle polemiche ed accuse mosse nelle ultime settimane in merito alla questione della rimodulazione delle tariffe per gli utenti ed i disagi provocati dalle carenze dei serbatoi che hanno portato e stanno portando a chiusure programmate costanti nei vari comuni di competenza dell'Aca.

Sulla questione delle nuove tariffe, l'Aca spiega che andranno a vantaggio delle famiglie numerose, ed andranno in vigore entro la fine dell'anno, permettendo agevolazione per un maggior numero di metri cubi. Sul fronte delle morosità invece:

Il secondo aspetto riguarda la norma sulla ripartizione della morosità in base alla quale Arera ha parametrato su base geografica quello che è l'indice di morosità che in Abruzzo è del 7,1% di mancato incasso a 24 mesi".

Per la questione delle carenze idriche, l'Aca aveva previsto problemi già per la fine di giugno, ma le piogge hanno permesso di arrivare circa al 20 luglio, evidenziando come le perdite siano un problema grave che non può più essere ignorato:

