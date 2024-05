Dall'Aca il calendario delle chiusure idriche in diversi comuni del Pescarese: date e orari

L'Aca ha comunicato il calendario delle chiusure dei serbatoi in diversi comuni del Pescarese, a causa della generale carenza idrica:

"In attesa dell'autorizzazione all'attivazione dei pozzi via della Repubblica a Bussi per integrare la portata della sorgente Giardino e dei pozzi San Rocco ed a seguito dei riscontri di un generale deficit di portata associato all'aumento dei consumi che sta causando un graduale abbassamento dei livelli idrici dei serbatoi, si comunica di seguito la tabella di programmazione settimanale delle chiusure. Per la città di Pescara non sono programmate chiusure ma si registreranno cali di pressione nelle ore di punta in tutta la zona litoranea. L orario indicato potrà subire variazioni dovute alla manovra di chiusura e riapertura e la normale erogazione dell' acqua potrà essere ripristinata in ritardo nelle zone più elevate, essendo quest'ultime idraulicamente più sfavorite."

Le chiusure nel Pescarese:

Manoppello: Manoppello scalo ed interporto, c.da S. M. Arabona, c.da Marinelli dalle ore 23:00 del 01/06/2024 alle ore 06:00 del 02/05/2024; dalle ore 22:30 del 05/06/2024 alle ore 06:00 del 06/06/2024; dalle ore 22:30 del 08/06/2024 alle ore 06:00 del 09/06/2024

Pescara: Colle Santo Spirito, via San Donato, via Fontanelle, via Caduti per Servizio, via Ventre d’Oca dalle ore 00:01 del 31/05/2024 alle ore 05:00 del 09/06/2024 riduzione 50% portata

Scafa: centro urbano, via Bellavista, via Togliatti, strada statale.487, via Tiburtina e traverse lato Popoli, via Silone, via Michetti, contrada DeContra(dalla rotatoria fino alla chiesa), contrada Pianapuccia contrada Colle Mulino, via A. Moro e via E. Pucci dalle ore 23:00 del 01/06/2024 alle ore 06:00 del 02/05/2024; dalle ore 22:30 del 05/06/2024 alle ore 06:00 del 06/06/2024; dalle ore 22:30 del 08/06/2024 alle ore 06:00 del 09/06/2024

Tocco da Casauria: Intero territorio ad eccezione zona Tiburtina dalle ore 23:00 del 02/06/2024 alle ore 06:00 del 03/05/2024; dalle ore 22:30 del 06/06/2024 alle ore 06:00 del 07/06/2024; dalle ore 22:30 del 08/06/2024 alle ore 06:00 del 09/06/2024

Torre de Passeri: cimitero, via Einaudi, via Orientale-incrocio via Dante Alighieri, via D’Annunzio, via Castagna, via Impastato, via Fara Vecchia fino alle case comunali, via San Clemente, via Wojtyla, via della Carrozza, via degli Alpini, via Battisti, cia Michetti dalle ore 23:00 del 02/06/2024 alle ore 06:00 del 03/05/2024; dalle ore 22:30 del 06/06/2024 alle ore 06:00 del 07/06/2024; dalle ore 22:30 del 08/06/2024 alle ore 06:00 del 09/06/2024