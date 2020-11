Abruzzo zona rossa, ordinanza firmata: ecco i nuovi divieti previsti

Abruzzo zona rossa a paritre da dopodomani, mercoledì 18 novembre.

Firmata, da parte del presidente della giunta regionale Marco Marsilio, l'ordinanza che istituisce le nuove restrizioni previste dal Dpcm Conte dello scorso 3 novembre.

I divieti saranno superiori rispetto a quelli attualmente in vigore con la zona arancione e avranno efficacia fino al prossimo 3 dicembre. Le scuole, come da decreto governativo, resteranno aperte dall'Infanzia alla prima media.

Chiudono le attività ritenute non indispensabili. Si potrà uscire di casa solo per validi motivi di lavoro e di salute, stati di necessità (sempre con l’autocertificazione) o al massimo per andare a fare la spesa.

Questo quello che non si potrà fare a partire da mercoledì, come da Dpcm del governo:

Commercio

Chiusi tutti gli esercizi commerciali non essenziali e i mercati, restano aperti quelli essenziali come accaduto nel primo lockdown della scorsa primavera, compresi quelli che offrono servizi alla persona.

Spostamenti

Vietato ogni spostamento salvo per casi relativi a questioni lavorative, di salute o per situazioni di necessità.

Attività motoria

Consentita l'attività motoria in prossimità della propria abitazione e con obbligo di mascherina. L'attività sportiva è consentita solo all'aperto e in forma individuale.

Di seguito il testo dell'ordinanza numero 102: Ordinanza n. 102-2