L'Abruzzo resterebbe zona rossa fino al 10 dicembre in base al decreto, ma Marsilio punta ad anticipare

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, punterà ad anticipare l'uscita dell'Abruzzo dalla zona rossa.

La nostra regione, in base al meccanismo previsto dal Dpcm, dovrebbe restare in zona rossa fino a venerdì 10 dicembre.

Infatti l'ultima certificazione dei dati da parte del ministero risale a venerdì scorso e, in base alle regole previste dal decreto, si devono attendere 2 settimane di dati in calo per tornare in zona arancione.

L'ordinanza firmata da Marsilio scade il prossimo 3 dicembre ma, nella speranza che i dati possano continuare a migliorare, l'obiettivo è ottenere una diminuzione delle restrizioni già da questa settimana. Da più parti si è levata forte la voce delle associazioni di categoria che chiedono la riapertura di tutti i negozi anche in vista del periodo natalizio che rappresenta una fetta importante del fatturato annuale.