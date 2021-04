L'Abruzzo torna in zona gialla ma con 11 Comuni rossi: ecco quali

Le scuole riapriranno, così come deciso dai dirigenti scolastici, in presenza al 70% e al 100% nelle quinte classi dove gli studenti si stanno preparando agli esami di maturità

Dal 26 aprile l'Abruzzo torna in zona gialla: potranno dunque riaprire bar e ristoranti anche la sera, seppur con il coprifuoco alle ore 22, e ci sarà finalmente il via libera alle visite ad amici e parenti. È inoltre permessa l'organizzazione di spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha partecipato alla riunione dell’unità di crisi, dichiarando:

“Il numero dei contagiati è in diminuzione, abbiamo la provincia di Pescara che questa settimana ha registrato parametri da zona bianca, essendo sotto i 50 casi ogni centomila abitanti, l’intero Abruzzo è sceso sotto cento. Alcune situazioni continuiamo a monitorarle anche perché con la riapertura delle scuole si sono registrati alcuni focolai. È evidente che con la riapertura delle attività all’aperto ci potranno essere maggiori rischi, quindi bisogna sempre tenere alta la guardia e utilizzare tutte le precauzioni con le misure di protezione nella massima serietà”.

Restano in zona rossa 11 Comuni, escono i centri più importanti della Marsica che dopo il periodo di restrizione hanno registrato la diminuzione dei contagi. Le scuole riapriranno, così come deciso dai dirigenti scolastici, in presenza al 70% e al 100% nelle quinte classi dove gli studenti si stanno preparando agli esami di maturità. La stessa percentuale di presenza a Giulianova, unico Comune in zona rossa dove ci sono istituti superiori.

Di seguito l’elenco completo dei Comuni in zona rossa e quelli che escono dalle misure restrittive: