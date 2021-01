L'Abruzzo sarà zona gialla per 5 giorni fino al 15 gennaio, la nuova ordinanza di Speranza

La regione Abruzzo sarà zona gialla per 5 giorni da lunedì prossimo fino a venerdì 15 gennaio.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza al termine della cabina di regia che pone il nostro territorio tra quelli con meno restrizioni.

Sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia passano invece in zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Una classificazione, quella in zona gialla, attesa visti i buoni dati relativi all'indice di contagio Rt che è inferiore al valore 1 anche se in crescita rispetto allo 0,65 di fine anno: «Dobbiamo continuare a tenere alta la guardia e fare il massimo sforzo possibile affinché la zona gialla possa restare e durare nel tempo», dice il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio.

Dunque con la zona gialla via libera all'apertura di bar e ristoranti fino alle ore 18 e maggiore libertà di movimenti all'interno della regione ma sempre per comprovati motivi di esigenza si potranno superare i confini dell'Abruzzo. Il provvedimento resterà in vigore fino a venerdì 15 gennaio, quando scadrà l'attuale Dpcm.

