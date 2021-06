Ora è ufficiale: l'Abruzzo entrerà in zona bianca

Il ministro Speranza firmerà in giornata l'ordinanza che dispone l'ingresso dell'Abruzzo in zona bianca. La conferma è arrivata direttamente dal Ministero della Salute a seguito della riunione della cabina di regia per l'emergenza Covid. Assieme all'Abruzzo entreranno nella fascia con le minime restrizioni Liguria, Umbria e Veneto. La scorsa settimana, lo ricordiamo, già altre regioni erano passate in zona bianca ovvero Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

La zona bianca andrà in vigore da lunedì 7 giugno. I dati infatti hanno confermato la discesa dei contagi nella nostra regione che ormai va avanti da circa un mese, ed il costante calo della pressione ospedaliera con appena 10 terapie intensive occupate stando ai dati comunicati oggi 4 giugno.

La novità più importante della zona bianca è l'eliminazione del coprifuoco: non si dovrà dunque più rientrare o circolare entro le 23, in quanto non è posto alcun limite.

Per i ristoranti, bar e locali in genere non ci sarà nessun limite di commensali per i tavoli all'aperto, mentre al chiuso sarà consentita la presenza di 6 persone. Restano dunque in vigore solò il divieto di assembramento e l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto.