Disponibili nelle asl abruzzesi oltre 36 mila dosi di vaccino antinfluenzale spray per bambini

Sono state consegnate alla Regione ed ora sono in distribuzione nelle quattro asl del territorio 36480 dosi di vaccino antinfluenzale "Fluenz Spray Nasale" destinate ai bambini dai 2 ai 6 anni. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale alla sanità Verì, aggiungendo che le dosi sono state richieste dal dipartimento sanità al Ministero e non hanno comportato alcun onere per l'ente regionale.

La Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha ricevuto 8480 dosi, la Asl Lanciano-Vasto-Chieti 10080, la Asl Pescara 9120 e la Asl Teramo 8800. I vaccini sono già stati distribuiti speiga l'assessore e dunque i genitori possono informarsi dai pediatri o negli ambulatori vaccinali aziendali per conoscere tutte le modalità per la somministrazione di questo vaccino. In base alle prenotazioni si valuterà se programmare eventuali estensioni ad altre fasce d'età pediatrica.

Il vaccino "Flueenz Spray" è quadrivalente e per la sua modalità di somministrazione è adatto ai bambini fra i 2 e 6 anni evitando l'iniezione intramuscolare. Non possono essere vaccinati con il vaccino nasale i bambini con età inferiore ai 2 anni o maggiorenni, coloro che hanno avuto una reazione grave ad una precedente dose del vaccino o a sue componenti (vetro, polipropilene, polietilene, gomma sintetica e butilica, gelatina idrolizzata e purificata di origine animale, gentamicina), chi è allergico all'uovo o ha avuto in passato gravi reazioni allergiche all'uovo, chi è immunodepresso per cause congenite o acquisite, chi sta assumendo una terapia con acido acetilsalicilico, ha in corso un accesso asmatico o ha avuto in passato gravi accessi asmatici richiedenti terapia intensiva o convive strettamente con una persona gravemente immunodepressa.