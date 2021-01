In Abruzzo eseguite altre 1629 vaccinazioni anti Covid: i dati del 7 gennaio

Sono 1629 le persone vaccinate in Abruzzo nella giornata di oggi 7 gennaio per il Covid. Lo ha reso noto l'assessorato alla sanità abruzzese, specificando che si tratta dell'aggiornamento delle ore 18, e che le vaccinazioni sono ancora in corso.

Nel dettaglio, nella asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila sono state inoculate 558 dosi (204 nel presidio ospedaliero dell’Aquila, 204 ad Avezzano e 150 a Sulmona), nella asl Lanciano-Vasto-Chieti 384 (218 a Chieti, 122 a Vasto e 44 a Lanciano), nella asl di Pescara 387 e nella asl di Teramo 300 (138 a Teramo e 162 nelle strutture per anziani).

Vaccinati 547 maschi e 1082 femmine. Alle 14 di oggi, come si legge sul portale del Ministero riguardante le vaccinazioni in Italia, erano state vaccinate complessivamente 5835 persone in Abruzzo, su 11835 dosi consegnate.