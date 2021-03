In Abruzzo somministrate 148.238 dosi di vaccino anti Covid, sono l'82,7% di quelle disponibili

Sono 148.238 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 19.31 del 15 marzo. È quanto emerge dall'analisi dei dati presenti sul portale ufficiale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale. Sono l'82,7% delle dosi attualmente disponibili, ovvero 179.350 dopo l'arrivo della nuova fornitura nella mattinata odierna.

L'Abruzzo è sopra la media nazionale di 4 punti percentuali per dosi somministrate rispetto a quelle disponibili, e nella graduatoria delle regioni e province autonome è all'ottavo posto. In testa troviamo la Valle d'Aosta con l'88,8% delle dosi somministrate, in coda la Sardegna al 62,8%.

Per le fasce d'età, in Abruzzo sono 33.297 gli over 80 ad aver avuto almeno una dose e 9.830 gli over 90. Sono invece 31.008 le dosi somministrate a persone con età fra i 50 e 59 anni, e 24.043 ai 40/49enni.