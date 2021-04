L'Abruzzo ai primi posti fra le regioni per le vaccinazioni all'interno delle carceri

Situazione preoccupante ma non allarmante per ora sul fronte dei contagi nelle carceri italiane. A dirlo il garante nazionale per i detenuti Mauro Palma, che rileva una situazione non omogenea sul fronte delle vaccinazioni, collocando fra l'altro l'Abruzzo ai primi posti per percentuale di detenuti vaccinati. Il numero di sintomatici è stabile e basso, mentre quasi tutti i nuovi casi sono asintomatici.

Le carceri devono diventare bolle covid free, con vaccinazioni in massa nessuno escluso. Occorre mettere in atto una strategia di controllo che riduca il numero di detenuti ed acceleri sulla vaccinazione in funzione preventiva, non in rincorsa all'insorgere di focolai, che così anziché sgonfiarsi vanno crescendo. Lo sostiene il governatore Cirio, ma queste sono dichiarazioni perdenti. Bisogna essere strategicamente consapevoli. L'Amministrazione centrale lo è, ma non sempre mi convince l'operato delle regioni che necessitano di una politica più coordinata

Oltre all'Abruzzo, fra le regioni più avanti troviamo anche la Lombardia, mentre altre realtà come Lazio, Toscana e Molise sono più indietro, anche se l'arrivo del vaccino Johsnon e Johnson monodose farò compiere probabilmente un balzo in avanti proprio dal Lazio come ha riferito Palma ad AdkKronos. Sul fronte dei contagi fra gli agenti, ha concluso: