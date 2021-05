Abruzzo a quota 700 mila vaccini anti Covid somministrati: sono il 93,5% delle dosi ricevute

Sono 698.212 le dosi di vaccino anti Covid somministrate alle ore 6 del 24 maggio in Abruzzo. Lo si apprende consultando il portale ufficiale del Governo per il monitoraggio dell'andamento della pandemia nel nostro Paese. Si tratta del 93,5% delle dosi attualmente ricevute, e nelle prossime ore dovrebbero arrivare anche alla nostra regione nuove forniture.

L'Abruzzo è dello 0,2% sotto la media nazionale di somministrazione, e nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di dosi somministrate, è al decimo posto. In cima le Marche con il 96,2% delle dosi somministrate, in coda la Sardegna con l'85,8%.

Analizzando invece le fasce d'età in base alle somministrazioni, in Abruzzo 151.684 dosi sono andate a over 70, 140.448 a over 80 e 32.386 a over 90. La fascia d'età 60/69 anni ha ricevuto 142.717 dosi. In Italia sono state somministrate 30.900.825 dosi.