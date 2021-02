In Abruzzo somministrate 45.736 dosi di vaccino Covid, sono il 72,4% di quelle a disposizione

In base ai dati del portale ufficiale del Governo sull'andamento della vaccinazione, l'Abruzzo è al quartultimo posto fra le Regioni

Sono 45.736 le dosi di vaccino Covid somministrate in Abruzzo alle 15 del 14 febbraio. È quanto emerge dai dati pubblicati sul sito ufficiale del Governo per monitorare l'andamento della campagna di vaccinazione in Italia. Si tratta del 72,4% delle dosi a disposizione ovvero 63.130.

L'Abruzzo si colloca al quartultimo posto in Italia nella graduatoria delle Regioni in base alle percentuali di somministrazioni. Peggio fanno solo Basilicata, Calabria e Liguria. Le più virtuose sono Valle D'Aosta al 99,4%, provincia autonoma di Bolzano 95,5% e Piemonte al 91,2%.

Andando ad analizzare le categorie e fasce d'età, quella con più vaccinati resta dai 50 a 59 anni, seguita da quella dai 40 a 49 anni e 60 a 69 anni. Gli ultraottantenni vaccinati sono 1119 mentre gli ultranovantenni 806. In Italia sono state somministrate 2.978.274 dosi di vaccino.