L'Abruzzo sopra la media nazionale per le vaccinazioni Covid: somministrate il 75,9% delle dosi disponibili

Sono 11.937 le dosi somministrate in Abruzzo alle 22:41 di ieri 10 gennaio, pari al 75,9% del totale di dosi a disposizione fino ad oggi. La nostra regione ha una percentuale superiore del 5,9% rispetto alla media nazionale delle altre regioni. Complessivamente, infatti, l'Abruzzo attualmente dispone di 15.735 dosi (in attesa che vengano recapitate quelle della nuova settimana), e dunque nel giro di due giorni se si dovesse mantenere l'attuale ritmo di vaccinazioni si arriverebbe al completamento della fornitura.

A livello nazionale, la Campania ha raggiunto il 100% delle dosi somministrate in base ai dati presenti sul portale attivato dal ministero della Salute sulle vaccinazioni. Anche l'Umbria è particolarmente virtuosa con oltre il 90% delle dosi somministrate fino al 10 gennaio, il Veneto all'87,9% e la Toscana all'85,5%. Fra le regioni infine con le performance peggiori troviamo la provincia autonoma di Bolzano, la Lombardia e la Calabria.

Ricordiamo che dal 18 gennaio in Abruzzo sarà possibile registrarsi sul portale sanita.regione.abruzzo.it dove ci si potrà prenotare per la seconda fase delle vaccinazioni, riservata al resto del personale medico e sanitario non ancora vaccinato, agli ultraottantenni, persone fragili e disabili.