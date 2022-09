Dall'Abruzzo 200 pellegrini dell'Unitalsi in partenza per il santuario di Lourdes

Anche dall'Abruzzo partiranno numerosi pellegrini verso il santuario di Lourdes grazie all'impegno dei volontari della sezione regionale e nazionale dell'Unitalsi, l'associazione di volontariato che si occupa del trasporto dei malati e degli infermi nei santuari e luoghi di culto in Italia e in tutto il mondo.

Dal 26 settembre al 1 ottobre 2022 tutta l’Unitalsi si raccoglierà nella cittadella francese per celebrare questo straordinario appuntamento annuale, che coinvolge soci, tra ammalati, disabili, sacerdoti e volontari. La presidenza nazionale ha predisposto infatti viaggi in aereo, pullman e il tradizionale treno che permetterà anche agli ammalati più gravi di raggiungere la tanta desiderata Grotta di Lourdes: 10 aerei, 2 treni e diversi pullman partiranno da tutta Italia grazie alla sinergia con Albastar e Trenitalia e accompagneranno in Francia la grande comunità unitalsiana pronta a stringersi davanti alle difficoltà e ad unirsi in una sola e grande famiglia.

"Dall'Abruzzo saranno circa 200 i pellegrini che partiranno da Roma Fiumicino in aereo e da Pescara con il ritorno del treno bianco che transiterà nella stazione centrale di Pescara alle ore 14.20. Il treno bianco intersezionale accoglierà, oltre ai pellegrini già presenti delle sezioni calabrese, pugliese, Mmolisana, i pellegrini e malati abruzzesi e proseguire verso Lourdes accogliendo ancora altri pellegrini tra le Marche, l’Emilia Romagna e Triveneta. In tutto 430 pellegrini, che viaggeranno insieme all’insegna della gioia condivisa.

Il pellegrinaggio nazionale quest’anno assume una veste speciale e diventa occasione per superare le difficoltà con la consapevolezza della forza e della attualità del nostro carisma. Di nuovo insieme per rinnovare quel cammino associativo che non si è mai fermato con passione e sacrificio seguendo le parole e l’esempio di Bernadette. “Andate a dire ai sacerdoti” è il tema stabilito dal Santuario francese che guiderà spiritualmente il pellegrinaggio."