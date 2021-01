È ufficiale, l'Abruzzo torna in zona gialla: ecco da quando

La nostra regione non sarà più arancione a partire dal prossimo 31 gennaio. Ancora due giorni, dunque, e poi rientreremo nell'area gialla. Lo ha anticipato il Tg1 nell’edizione speciale dedicata alle consultazioni del presidente della Repubblica

È ufficiale, l'Abruzzo torna in zona gialla. La nostra regione, per la precisione, non sarà più arancione a partire dal prossimo 31 gennaio. Ancora due giorni, dunque, e poi rientreremo nell'area gialla. Lo ha anticipato il Tg1 nell’edizione speciale dedicata alle consultazioni del presidente della Repubblica.

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata l’attesa ordinanza. Bar e ristoranti potranno così proporre altro oltre all'asporto, riprendendo il servizio al bancone e a tavola per il pranzo.