In Abruzzo somministrate il 94,3% delle dosi di vaccino anti Covid ricevute

Sono 949.423 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Abruzzo alle 6 del 14 giugno. Il dato è disponibile e consultabile sul portale ufficiale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta del 94,3% delle dosi attualmente ricevute dalla nostra regione, pari a 1.006.595.

L'Abruzzo è di 2 punti percentuali sopra la media nazionale di somministrazione, ed analizzando la graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di inoculazione è al terzo porto. In cima troviamo la Lombardia con il 94,7%, in coda la Sardegna con l'85,4%.

Analizzando invece i dati riguardanti le singole fasce d'età, l'80.95% degli over 80 ha avuto una dose di vacino, il 73,99% due dosi o il siero monodose. Per la fascia 70/79 invece, l'83,14% ha avuto la prima dose e il 41,86% la seconda o il vaccino a dose unica. Infine per la fascia overo 60, il 74,36% ha ricevuto una inoculazione e il 33,52% la seconda o il vaccino Janssen. In Abruzzo l'immunità di gregge, in base ai calcoli aggiornati, verrà raggiunta il 26 agosto 2021.