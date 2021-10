In Abruzzo recuperato il 64% degli screening oncologici sospesi a causa del Covid

L'Abruzzo è una delle 10 regioni dove sono stati recuperati la gran parte degli screening oncologici sospesi a causa del Covid. Il dato emerge da un'indagine di Cittadinanzattiva su liste d'attesa e fondi per le Regioni per recuperare le prestazioni sanitarie sospese, studio che fa emergere grandi differenze fra i vari territori. Su un totale di 60 mila prestazioni sospese, il 64% è stato già recuperato nella nostra regione, assieme al 43% delle prestazioni ambulatoriali e a quasi il 25% dei ricoveri.

Le pubbliche amministrazioni, come spiega Ansa, sono state interpellate in particolare su: emanazione del piano regionale per il recupero delle liste d'attesa e fondi previsti, programmi/azioni per il recupero delle liste d'attesa, numero prestazioni effettivamente recuperate e ancora da recuperare. Nel dettaglio, su3 0.977 prestazioni non erogate ne sono state recuperate 7.785. Sul fronte screening oncologici, su 60.099 prestazioni non erogate sono 37.385 quelle recuperate. Sono infine 11.262 le prestazioni specialistiche ambulatoriali recuperate. La segretaria generale Anna Lisa Madornino:

"Chiediamo alle Regioni di dare piena attuazione al piano di recupero delle liste di attesa post-covid rendendo trasparenti le informazioni sui modelli organizzativi applicati, sulle tempistiche e sui criteri di priorità. Su un tema importante come quello del 'ritorno alle cure ordinarie', i cittadini non possono attendere oltre e hanno diritto ad avere piena trasparenza. Anche per questo chiederemo un confronto con il gruppo di lavoro tecnico che sta per insediarsi presso il Ministero della Salute per valutare come recuperare le prestazioni negate ai cittadini durante la pandemia".