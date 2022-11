In Abruzzo il 23% del territorio è a rischio frane: nel Pescarese rischio idrogeologico per il 16,5% del suolo

In Abruzzo poco più del 15,4% del territorio è a rischio medio alto per frane e dissesti idrogeologici. È quanto emerge dal rapporto Ispra 'Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio' del 2021, ripreso dall'agenzia Dire. In pratica, 1.699 chilometri quadrati di superficie su 10.831 possono essere soggetti ad eventi franosi. Aree in cui risiede il 5,6% della popolazione regionale, cioè circa 73mila persone. La percentuale di territorio a rischio sale al 22,9% considerando nel complesso le aree a pericolosità da frana, ovvero considerando anche il rischio 'medio' e 'moderato', zone in cui vive il 7,7% della popolazione, con oltre centomila persone. Se si considera il rischio molto elevato ed elevato, il dato scende all'8%.

Il 5,5% delle imprese (3,4% considerando solo la pericolosità da frana elevata e molto elevata) è in territorio a forte rischio. Per i beni culturali, i14,3% si trova in area a rischio frana (10,9% rischio elevato e molto elevato). Se si analizzano invece i dati a livello provinciale, al primo posto troviamo Chieti, dove il 22,4% del territorio ricade in aree a pericolosità da frana 'elevata e molto elevata'. Seguono la provincia di Pescara, con il 16,5%, di Teramo (15,8%) e L'Aquilano (11,4%). Analizzando invece le alluvioni, 4% del territorio ricade in aree a pericolosità idraulica bassa, il 2,2% in aree a pericolosità idraulica media e l'1,3% in aree a pericolosità idraulica elevata. Per l'erosione della costa, il il 62,8% risulta modificata nel periodo 2007-2019: il 41,1% è interessato dal fenomeno dell'avanzamento e il 21,7% dal fenomeno dell'erosione. I comuni che ricadono in territorio con rischio di frana molto elevato o elevato sono 132, 152 quelli con rischio idrogeologico medio. In conclusione, su 305 Comuni, il 99,7% si trova in aree interessate da pericolosità da frana, idraulica ed erosione costiera da basso ad altro rischio.