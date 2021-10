L'Abruzzo torna ad essere una regione a basso rischio Covid per l'Iss e in zona verde per l'Ecdc

Dopo la fondazione Gimbe, anche l'Istituto superiore di sanità e il centro europeo per il controllo e prevenzione delle malattie (Ecdc) certificano un miglioramento del quadro pandemico in Abruzzo. Nel report diffuso oggi dall'Iss, infatti, l'Abruzzo torna ad essere una regione a basso rischio di diffusione del Covid, mentre la scorsa settimana era stata ancora classificata come regione a rischio moderato. Tutte le regioni e province autonome sono a rischio basso in base ai dati del periodo 8/21 settembre, ad eccezione del Lazio che resta a rischio moderato. A livello nazionale scende il tasso di occupazione delle terapie intensive (4,6%) e dei ricoveri ordinari (5,5%) ben al di sotto delle soglie fissate per il passaggio in zona gialla dalla quale potrebbe uscire la Sicilia già da lunedì 4 ottobre. L’incidenza si trova al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti, ovvero pari a 37.

L'Ecdc invece ha collocato l'Abruzzo nella fascia verde di rischio, quella più bassa, assieme a Liguria, provincia autonoma di Trento e Sardegna che si aggiungono alle già verdi Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Molise. Il resto della Penisola è in giallo, se si esclude la Calabria rossa.