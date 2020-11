L'Abruzzo fra le regioni a rischio "moderato" nel nuovo dpcm del Governo per l'emergenza Coronavirus

L'Abruzzo dovrebbe essere inserito fra le Regioni a rischio "moderato" nel nuovo dpcm del Governo per contenere il contagio da Coronavirus. La nostra regione dunque dovrebbe essere inserita nella fascia con meno restrizioni delle tre previste per stabilire il rischio e dunque i relativi provvedimenti da attuare come disposto dal decreto. Il premier Conte ha già firmato il documento ma solo nella giornata di oggi si conoscerà l'elenco ufficiale delle Regioni nelle tre fasce. In quella a massimo rischio dovrebbero essere inserite cinque Regioni e qui scatterà un vero lockdown anche se con meno restrizioni rispetto a quello visto in primavera.

In tutta Italia, e dunque anche in Abruzzo, entrerà invece in vigore il "coprifuoco" dalle 22 alle 5 del mattino, dove sarà consentito spostarsi solo per motivi di lavoro, salute e stretta necessità tramite autocertificazione. Nella fascia a rischio moderato saranno chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e pre festivi, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari al loro interno. Il dpcm sarà valido fino al 3 dicembre,

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori (provvedimento già in vigore in Abruzzo) e per le terze medie, capienza dei mezzi pubblici dimezzata al 50%, musei e mostre chiuse, slot e corner per giochi chiusi in bar e tabaccherie. I ristoranti e bar potranno restare aperti fino alle 18 con consegna da asporto fino alle 22. Il Ministro della sanità, in caso di peggioramenti della situazione sul fronte del contagio, potrà decidere di collocare una o più regioni in altre fasce di rischio aumentando dunque le restrizioni.